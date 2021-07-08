Ван Галь близок к возвращению на пост главного сборной Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь близок к возвращению на пост главного тренера команды, передаёт Algemeen Dagblad. Сообщается, что руководители сборной уже вылетели в Португалию, где сейчас находится наставник, чтобы провести переговоры.

Федерация сборной Нидерландов намерена пригласить на освободившийся пост главного тренера страны Луи ван Галя, который уже работал с командой с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 годы. Под его руководством команда сумела занять третье место на чемпионате мира 2018 года.

Последним клубом нидерландского специалиста был «Манчестер Юнайтед», в котором он работал с 2016 по 2018 год. В 2019 он объявил о завершении тренерской карьеры.

Напомним, что прошлого главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура уволили из-за неудовлетворительного выступления команды на Евро-2020.