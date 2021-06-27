​Во время матча ЛФЛ умер футболист

В субботу в ЛФЛ Юго-Запад произошла большая трагедия. В начале одного из матчей умер футболист. Глава ЛФЛ Дмитрий Смирнов рассказал sport24 о том, что произошло примерно то же самое, что на чемпионате Европы произошло с Кристианом Эриксеном. Футболист внезапно потерял сознание. При этом причины смерти в настоящий момент неизвестны.

Не называется даже имя умершего футболиста. Дело в том, что этого игрока не было в заявке команды на сезон. Речь идёт о так называемом подставном футболисте, которого, по предварительным данным, пригласил сыграть друг.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким умершего.