Сергей Ребров больше не тренер «Ференцвароша»

Украинский тренер Сергей Ребров покинул «Ференцварош». Об этом сообщается на официальном сайте венгерского клуба.

Ребров возглавлял «Ференцварош» на протяжении трёх сезонов. В каждом из них команда становилась чемпионом Венгрии. До этого завоевать чемпионский титул трижды кряду клубу удавалось в 1926-1928 годах.

«Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков «Ференцвароша» за поддержку. Вместе мы достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким известным клубом, имеющим богатую историю», - сказал Ребров.

Добавим, что в прошлом сезоне «Ференцварош» выступил в основной стадии Лиги чемпионов впервые за 25 лет.