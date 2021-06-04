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Сергей Ребров больше не тренер «Ференцвароша»

04 Июня 2021, 16:20,

Украинский тренер Сергей Ребров покинул «Ференцварош». Об этом сообщается на официальном сайте венгерского клуба.

Ребров возглавлял «Ференцварош» на протяжении трёх сезонов. В каждом из них команда становилась чемпионом Венгрии. До этого завоевать чемпионский титул трижды кряду клубу удавалось в 1926-1928 годах.

«Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков «Ференцвароша» за поддержку. Вместе мы достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким известным клубом, имеющим богатую историю», - сказал Ребров.

Добавим, что в прошлом сезоне «Ференцварош» выступил в основной стадии Лиги чемпионов впервые за 25 лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Ребров, Ференцварош
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