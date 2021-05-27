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​3 человека ранены в результате стрельбы на матче первенства Приморского края

27 Мая 2021, 15:26,

Накануне в первенстве Приморского края произошёл скандал. Во время матча между командами «Энергия-Димир» и «Луч» на трибунах начались беспорядки, в результате чего поединок был остановлен. Не обошлось без применения травматического оружия.

Как сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram, по итогам инцидента три человека получили ранения. Их диагноз – «пулевое ранение лица».

Четверо жителей Владивостока были задержаны. Пока что правоохранительным органам не удалось выяснить, кто совершал выстрелы. Задержанные сообщили, что драка случилась из-за неприязненных отношений между людьми, поддерживающими разные команды.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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0
HG2017
27 Мая 2021, 16:14

Там тиффози ещё те!!

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