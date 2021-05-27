​3 человека ранены в результате стрельбы на матче первенства Приморского края

Накануне в первенстве Приморского края произошёл скандал. Во время матча между командами «Энергия-Димир» и «Луч» на трибунах начались беспорядки, в результате чего поединок был остановлен. Не обошлось без применения травматического оружия.

Как сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram, по итогам инцидента три человека получили ранения. Их диагноз – «пулевое ранение лица».

Четверо жителей Владивостока были задержаны. Пока что правоохранительным органам не удалось выяснить, кто совершал выстрелы. Задержанные сообщили, что драка случилась из-за неприязненных отношений между людьми, поддерживающими разные команды.