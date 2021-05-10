«Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии

Загребское «Динамо» обеспечило себе золотые медали после 33 туров чемпионата Хорватии. Столичный клуб стал чемпионом страны благодаря гостевой победе над «Риекой» со счетом 5:1.

За три тура до окончания нынешнего сезона «Динамо» имеет в своем активе 78 баллов и опережает ближайшего преследователя - «Осиек» - на десять очков.

Стоит отметить, что этот чемпионский титул стал для загребского коллектива 22 в истории и четвертым подряд.

В сезоне-2020/2021 Лиги Европы «Динамо» добралось до четвертьфинальной стадии Лиги Европы, где потерпело поражение от испанского «Вильярреала» по сумме двух матчей (0:1, 2:2).