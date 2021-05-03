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В Швеции протестуют против допуска на трибуны всего 8 болельщиков

03 Мая 2021, 00:46,

Согласно коронавирусному протоколу в Швеции во время футбольных матчей можно пускать на трибуны всего восемь болельщиков. При этом во многие другие публичные места не ограничивается доступ для населения.

Фанаты АИКа устроили акцию протеста против нелепого правила. Для этого любители футбола собрались на нескольких этажах торгового центра, взяв с собой атрибутику и на некоторое время превратили ТРЦ в фанатскую трибуну. Таким образом был сделан акцент на абсурдность существующих ограничений для фанатов.

К слову, в воскресенье в матче четвертого тура чемпионата Швеции АИК победил 1:0 в матче с «Эльфсборгом» и делит первое место с «Юргорденом».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аик
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