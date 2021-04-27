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​В Израиле футбольный судья сменил пол

27 Апреля 2021, 15:40,

Футбольная ассоциация Израиля представила «нового» арбитра. Сапир Берман прошла процедуру смены пола и стала первой в мире футбольным судьёй-трансгендером. Израильская федерация выразила гордость по поводу этого события.

 

Лидером израильского чемпионата на текущий момент является «Маккаби» из Хайфы. Команда опережает «Маккаби» из города Тель-Авив на два зачётных балла. Именно эти два клуба с одинаковым названием разыграют чемпионский титул в оставшейся части сезона.

Добавим, что «Маккаби» из Тель-Авива является действующим чемпионом Израиля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сапир Бермаг
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Комментарии (1)
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27 Апреля 2021, 15:48

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