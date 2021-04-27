​В Израиле футбольный судья сменил пол

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27 Апреля 2021, 15:40,
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Футбольная ассоциация Израиля представила «нового» арбитра. Сапир Берман прошла процедуру смены пола и стала первой в мире футбольным судьёй-трансгендером. Израильская федерация выразила гордость по поводу этого события.
We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021
We are so proud @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA
Лидером израильского чемпионата на текущий момент является «Маккаби» из Хайфы. Команда опережает «Маккаби» из города Тель-Авив на два зачётных балла. Именно эти два клуба с одинаковым названием разыграют чемпионский титул в оставшейся части сезона.
Добавим, что «Маккаби» из Тель-Авива является действующим чемпионом Израиля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сапир Бермаг
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