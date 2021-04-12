«Олимпиакос» - чемпион Греции

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12 Апреля 2021, 08:17,
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В рамках чемпионата Греции пирейский «Олимпиакос» приминал на своем поле афинский «Панатинаикос». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1.
Благодаря этому результату пирейский коллектив стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице местного чемпионата. Таким образом, «Олимпиакос» в 46-й раз стал лучшей командой Греции. Пирейский клуб выигрывает чемпионский титул второй сезон подряд.
По итогам 29 проведенных поединков «красно-белые» набрали 76 баллов. У ближайшего преследователя «Ариса» на 18 очков меньше. Тройку лидеров замыкает ПАОК.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Олимпиакос
Безальтернативный чемпионат, но всё равно чемпионство - это приятное событие! Папастатопулоса и команду с победой. Неуступчивый клуб, умеющий играть в защите и способный намылить шею грандам.