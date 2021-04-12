«Олимпиакос» - чемпион Греции

В рамках чемпионата Греции пирейский «Олимпиакос» приминал на своем поле афинский «Панатинаикос». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Благодаря этому результату пирейский коллектив стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице местного чемпионата. Таким образом, «Олимпиакос» в 46-й раз стал лучшей командой Греции. Пирейский клуб выигрывает чемпионский титул второй сезон подряд.

По итогам 29 проведенных поединков «красно-белые» набрали 76 баллов. У ближайшего преследователя «Ариса» на 18 очков меньше. Тройку лидеров замыкает ПАОК.