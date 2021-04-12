﻿
0

«Олимпиакос» - чемпион Греции

12 Апреля 2021, 08:17,

В рамках чемпионата Греции пирейский «Олимпиакос» приминал на своем поле афинский «Панатинаикос». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Благодаря этому результату пирейский коллектив стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице местного чемпионата. Таким образом, «Олимпиакос» в 46-й раз стал лучшей командой Греции. Пирейский клуб выигрывает чемпионский титул второй сезон подряд.

По итогам 29 проведенных поединков «красно-белые» набрали 76 баллов. У ближайшего преследователя «Ариса» на 18 очков меньше. Тройку лидеров замыкает ПАОК.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олимпиакос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
12 Апреля 2021, 09:17

Безальтернативный чемпионат, но всё равно чемпионство - это приятное событие! Папастатопулоса и команду с победой. Неуступчивый клуб, умеющий играть в защите и способный намылить шею грандам.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций