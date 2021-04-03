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Бывший игрок «Саутгемптона» получил 11 лет тюрьмы

03 Апреля 2021, 19:29,

Экс-футболист сборной Колумбии Джон Виафара получил одиннадцать лет тюрьмы. Как сообщает PM News, суд Техаса признал Виафару виновным в участии в контрабанде наркотических средств из США в Колумбию через Мексику.

В ходе футбольной карьеры Виафара поиграл за множество разных клубов, в частности за английские «Портсмут» и «Саутгемптон». За сборную Колумбии Джон, игравший на позиции опорного полузащитника, провёл тридцать четыре матча матча в период с 2003 по 2010 год.

Джон Виафара повесил бутсы на гвоздь шесть лет назад. Сейчас бывшему футболисту сорок два года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Джон Виафара
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