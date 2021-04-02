​В Румынии тренера уволили за выход на первое место

Известный румынский журналист Эмануэль Рошу поведал в Twitter об удивительной истории. Тренер выступающего в третьем по рангу дивизионе клуба «Залау» Мариус Паска сказал, что был уволен из-за выхода команды на первое место в турнирной таблице своей группы. Судя по всему, руководители «Залау» не хотят повышаться в классе до второго дивизиона.

После тринадцати сыгранных туров «Залау» действительно лидирует в десятой группе третьего дивизиона Румынии. Второй «Бая-Маре» отстаёт на один зачётный балл, а третий «Орадя» - на три. Всего в группе соревнуются десять команд.