В Сербии судье дали тюремный срок за пенальти

Сербский арбитр Срджан Обрадович получил пятнадцать месяцев тюрьмы за «выдуманный» пенальти в пользу «Спартака» из Суботицы, игравшего против команды «Раднички». Игра проходила почти три года назад, пишет «Спорт-Экспресс».

Обрадович наверняка будет подавать апелляцию на это решение суда, желая добиться отмены или хотя бы смягчения наказания за коррупцию.

«Спартак» из Суботицы нельзя назвать известным сербским клубом. Если посмотреть на текущую турнирную таблицу сербского чемпионата, то команда располагается только на пятой строчке, отставая от лидирующей «Црвены Звезды» на целых тридцать шесть очков.