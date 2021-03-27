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​В чемпионате Уругвая на поле нарисовали очень кривую линию разметки

27 Марта 2021, 19:19,

На днях в чемпионате Уругвая проходил матч между клубами «Прогресо» и «Пеньяроль». Из-за плохих погодных условий разметка на футбольном поле пришла в негодность. Наводить центральную линию поля пришлось прямо перед началом игры с помощью краски. При этом никаких инструментов, позволяющих нарисовать линию ровно, не использовалось. Что из этого получилось – судите сами.

Кривая линия не помешала команде «Пеньяроль» отпраздновать гостевую победу с результатом 2:0. Команда забила по голу в каждом из таймов и занимает второе место в турнирной таблице, уступая по очкам лишь «Ливерпулю» из Монтевидео.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Пеньяроль
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