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​В Бельгии футболист получил месяц тюрьмы за вечеринку в пандемию

22 Марта 2021, 16:27,

Футболист бельгийского клуба «Вестерло» Туур Диркс был приговорён к месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 800 евро, сообщает Sporza.

В декабре Диркс организовал у себя дома вечеринку, несмотря на карантинные ограничения. Гостями на вечеринке стали четырнадцать человек. Каждый из них получил штраф (от 400 до 600 евро).

Декабрьская вечеринка была раскрыта благодаря звонку в полицию – кто-то пожаловался на высокий уровень шума.

Диркс признал свою вину, но его адвокат Карл де Мунк назвал приговор суда слишком строгим и несоизмеримым с приговорами по аналогичным делам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Туур Диркс
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