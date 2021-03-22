​В Бельгии футболист получил месяц тюрьмы за вечеринку в пандемию

Футболист бельгийского клуба «Вестерло» Туур Диркс был приговорён к месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 800 евро, сообщает Sporza.

В декабре Диркс организовал у себя дома вечеринку, несмотря на карантинные ограничения. Гостями на вечеринке стали четырнадцать человек. Каждый из них получил штраф (от 400 до 600 евро).

Декабрьская вечеринка была раскрыта благодаря звонку в полицию – кто-то пожаловался на высокий уровень шума.

Диркс признал свою вину, но его адвокат Карл де Мунк назвал приговор суда слишком строгим и несоизмеримым с приговорами по аналогичным делам.