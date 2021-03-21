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​Бербатов хочет возглавить Болгарский футбольный союз

21 Марта 2021, 12:35,

Известный в прошлом футболист Димитар Бербатов намерен побороться за должность главы Болгарского футбольного союза. Об этом сообщает болгарский «Дневник» со ссылкой на газету «24 часа».

Выборы нового президента Болгарского футбольного союза пройдут в июне. В последние месяцы Бербатов неоднократно критиковал руководителей болгарского футбола.

Димитар Бербатов широко известен главным образом по выступлениям за немецкий «Байер», а также за английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В своё время Димитар Бербатов забил 48 голов в 78 матчах за национальную сборную Болгарии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Димитар Бербатов
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