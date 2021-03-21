​Бербатов хочет возглавить Болгарский футбольный союз

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21 Марта 2021, 12:35,
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Известный в прошлом футболист Димитар Бербатов намерен побороться за должность главы Болгарского футбольного союза. Об этом сообщает болгарский «Дневник» со ссылкой на газету «24 часа».
Выборы нового президента Болгарского футбольного союза пройдут в июне. В последние месяцы Бербатов неоднократно критиковал руководителей болгарского футбола.
Димитар Бербатов широко известен главным образом по выступлениям за немецкий «Байер», а также за английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
В своё время Димитар Бербатов забил 48 голов в 78 матчах за национальную сборную Болгарии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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