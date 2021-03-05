Гамшик продолжит карьеру в Швеции

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05 Марта 2021, 20:26,
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Словацкий полузащитник Марек Гамшик, известный по своим выступлениям за «Наполи», продолжит карьеру в Швеции.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», хавбек перейдёт в «Гётеборг». Гамшик прилетит в Швецию в понедельник для подписания контракта, который будет рассчитан до конца сезона.
33-летний Гамшик расторгнет контракт с китайским клубом «Далянь Ифан» и достанется «Гётеборгу» бесплатно. Напомним, что Марек переехал в Китай в 2019 году, «Наполи» заработал на трансфере полузащитника порядка двадцати миллионов евро.
За два года Гамшик сыграл сорок пять матчей за «Далянь Ифан», в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марек Гамшик, Гётеборг