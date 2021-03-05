﻿
0

Гамшик продолжит карьеру в Швеции

05 Марта 2021, 20:26,

Словацкий полузащитник Марек Гамшик, известный по своим выступлениям за «Наполи», продолжит карьеру в Швеции.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», хавбек перейдёт в «Гётеборг». Гамшик прилетит в Швецию в понедельник для подписания контракта, который будет рассчитан до конца сезона.

33-летний Гамшик расторгнет контракт с китайским клубом «Далянь Ифан» и достанется «Гётеборгу» бесплатно. Напомним, что Марек переехал в Китай в 2019 году, «Наполи» заработал на трансфере полузащитника порядка двадцати миллионов евро.

За два года Гамшик сыграл сорок пять матчей за «Далянь Ифан», в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марек Гамшик, Гётеборг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром