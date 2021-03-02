В Дании арбитр назначил пенальти после финального свистка

В чемпионате Дании произошел необычный инцидент.

В восемнадцатом туре встречались «Копенгаген» и «Орхус», оба клуба борются за чемпионство. Хозяева проигрывали к 96-й минуте со счётом 2:3 и подавали штрафной. «Орхус» отбился, прозвучал финальный свисток, и гости начали праздновать победу. После этого началось самое интересное. Главному арбитру подсказали, что защитник «Орхуса» сыграл рукой в собственной штрафной, судья поставил пенальти после просмотра видеоповтора, который уверенно реализовал Винд. Встреча завершилась вничью 3:3.

Стоит отметить, что подобный эпизод уже случался в матче третьего тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (3:2). Крис Кавана поставил пенальти в ворота соперника «манкунианцев» после финального свистка.