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В Дании арбитр назначил пенальти после финального свистка

02 Марта 2021, 00:16,

В чемпионате Дании произошел необычный инцидент.

В восемнадцатом туре встречались «Копенгаген» и «Орхус», оба клуба борются за чемпионство. Хозяева проигрывали к 96-й минуте со счётом 2:3 и подавали штрафной. «Орхус» отбился, прозвучал финальный свисток, и гости начали праздновать победу. После этого началось самое интересное. Главному арбитру подсказали, что защитник «Орхуса» сыграл рукой в собственной штрафной, судья поставил пенальти после просмотра видеоповтора, который уверенно реализовал Винд. Встреча завершилась вничью 3:3.

Стоит отметить, что подобный эпизод уже случался в матче третьего тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (3:2). Крис Кавана поставил пенальти в ворота соперника «манкунианцев» после финального свистка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Копенгаген, Орхус
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