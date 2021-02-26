Хави выиграл пятый трофей в тренерской карьере

Хави выиграл очередной трофей на посту главного тренера катарского «Аль-Садда».

Подопечные экс-полузащитника каталонской «Барселоны» обыграли «Аль-Духайль» (2:0) в финале Кубка наследного принца Катара.

Это уже пятый трофей для испанца в тренерской карьере, он уже однажды побеждал Кубок наследного принца Катара, а также по разу брал Кубок звёзд Катара, Кубок эмира Катара и Кубок шейха Яссима.

Стоит отметить, что СМИ всё чаще и чаще связывают персону Хави с каталонской «Барселоной», сам 41-летний испанский специалист неоднократно рассказывал о желании поработать в своем родном клубе.