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Хави выиграл пятый трофей в тренерской карьере

26 Февраля 2021, 21:28,

Хави выиграл очередной трофей на посту главного тренера катарского «Аль-Садда».

Подопечные экс-полузащитника каталонской «Барселоны» обыграли «Аль-Духайль» (2:0) в финале Кубка наследного принца Катара.

Это уже пятый трофей для испанца в тренерской карьере, он уже однажды побеждал Кубок наследного принца Катара, а также по разу брал Кубок звёзд Катара, Кубок эмира Катара и Кубок шейха Яссима.

Стоит отметить, что СМИ всё чаще и чаще связывают персону Хави с каталонской «Барселоной», сам 41-летний испанский специалист неоднократно рассказывал о желании поработать в своем родном клубе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хави, Аль-Садд
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