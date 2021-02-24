«Марибор» объявил об отставке Каморанези

Итальянский специалист Мауро Каморанези отправлен в отставку с поста главного тренера словенского «Марибора», об этом информирует клубная пресс-служба. Причиной увольнения является неудачное выступление команды в нынешнем сезоне.

«Поставленные руководством задачи не были выполнены. Команда пребывает в кризисе, и мы не видим разрешения этой ситуации. Заметного улучшения работы так и не произошло», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Каморанези занял пост главного тренера «Марибора» в сентябре прошлого года. Контракт между сторонами был рассчитан до середины 2023-го года.