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«Марибор» объявил об отставке Каморанези

24 Февраля 2021, 10:21,

Итальянский специалист Мауро Каморанези отправлен в отставку с поста главного тренера словенского «Марибора», об этом информирует клубная пресс-служба. Причиной увольнения является неудачное выступление команды в нынешнем сезоне.

«Поставленные руководством задачи не были выполнены. Команда пребывает в кризисе, и мы не видим разрешения этой ситуации. Заметного улучшения работы так и не произошло», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Каморанези занял пост главного тренера «Марибора» в сентябре прошлого года. Контракт между сторонами был рассчитан до середины 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марибор, Мауро Каморанези
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