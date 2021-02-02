﻿
0

«Олимпиакос» и Рафинья расторгли контракт по обоюдному согласию

02 Февраля 2021, 23:41,

twitter.com

«Олимпиакос» объявил о разрыве контракт с 35-летним бразильским полузащитником Рафньей по обоюдному согласию.

«Великий бразилец. Один из самых значимых футболистов, игравших в чемпионате Греции. Он подавал всем пример своим энтузиазмом, навыками и профессионализмом. Он навсегда останется членом нашей семьи. Наши двери всегда открыты для Рафиньи, который покорил сердца фанатов. Спасибо тебе за всё, супергерой! Удачи», - говорится в заявлении греческого клуба.

В нынешнем сезоне экс-полузащитник «Баварии» сыграл двадцать четыре матча за «Олимпиакос» и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Олимпиакос, Рафинья
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии