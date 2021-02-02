«Олимпиакос» и Рафинья расторгли контракт по обоюдному согласию

«Олимпиакос» объявил о разрыве контракт с 35-летним бразильским полузащитником Рафньей по обоюдному согласию.

«Великий бразилец. Один из самых значимых футболистов, игравших в чемпионате Греции. Он подавал всем пример своим энтузиазмом, навыками и профессионализмом. Он навсегда останется членом нашей семьи. Наши двери всегда открыты для Рафиньи, который покорил сердца фанатов. Спасибо тебе за всё, супергерой! Удачи», - говорится в заявлении греческого клуба.

В нынешнем сезоне экс-полузащитник «Баварии» сыграл двадцать четыре матча за «Олимпиакос» и отметился одной голевой передачей.