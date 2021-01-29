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​В Мексике футболисту ампутировали ногу из-за несчастного случая

29 Января 2021, 23:23,

Depositphotos

Трагический случай произошёл с двадцатисемилетним нападающим Родриго Аленом Куэвасом из клуба «Сьервос Чалко», выступающего в третьем по рангу дивизионе Мексики.

Почти неделю назад игрок получил удар сильный удар током в результате несчастного случая в своём доме. Куэвасу пришлось ампутировать ногу, ведь она была слишком инфицирована, что ставило под угрозу жизнь футболиста. Об этом на своих страницах сообщает ESPN, приводя слова Куэваса.

В этом сезоне Родриго Ален Куэвас провёл за «Сьервос Чалко» два матча в чемпионате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Родриго Ален Куэвас
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