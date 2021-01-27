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ПАОК объявил о переходе Кагавы

27 Января 2021, 13:01,


Японский хавбек Синдзи Кагава продолжит карьеру в чемпионате Греции. Новым местом работы 31-летнего полузащитника стал ПАОК, об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны подписали трудовой договор, рассчитанный до лета 2022-го года.

Большую часть своей карьеры японец провел в дортмундской «Боруссии» (2010-2012, 2014-2019), а также поиграл в составе «Манчестер Юнайтед» (2012-2014).

Последним клубом Кагавы была испанская «Сарагоса». В минувшем сезоне Сегунды полузащитник провел 33 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча (один - с пенальти) и одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, ПАОК, Синдзи Кагава, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
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