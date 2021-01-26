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Папастатопулос: «Я приехал в Грецию не для того, чтобы заканчивать карьеру»

26 Января 2021, 00:19,

Global Look Press

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос прокомментировал подписание контракта с «Олимпиакосом».

«Я приехал в Грецию не для того, чтобы заканчивать карьеру. Я хочу побеждать, чтобы стать ключевым игроком и доказать, что все мои заслуги – это результат плодотворной работы, у меня всё ещё есть цели», - цитирует Папастатопулоса журналист Крис Уитли в «Твиттере».

32-летний защитник покинул Грецию в 2008-м году, за это время он успел поиграть за «Дженоа», «Милан», «Вердер», дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал».

Отметим, что в активе Папастатопулос три гола в девяноста матчах за сборную Греции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Олимпиакос, Сократис Папастатопулос
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