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Папастатопулос стал игроком «Олимпиакоса»

25 Января 2021, 21:22,

Global Look Press

Экс-защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал игроком «Олимпиакоса».

Как сообщила пресс-служба греческого клуба, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что на прошлой неделе Папастатопулос досрочно расторг контракт с «Арсеналом», таким образом, новом клубу грек достался бесплатно. Защитник уже выступал за две греческие команды ранее, но «Олимпиакоса» среди них не было.

После восемнадцати туров новый клуб Сократиса занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, опережая идущий следом АЕК на одиннадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Олимпиакос, Сократис Папастатопулос, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Января 2021, 23:10

Уже доигрывать пошёл? Жаль... В любом случае, удачи Сократису! В Европе в своё время отборолся, теперь можно перевести дух.

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