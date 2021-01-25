Экс-защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал игроком «Олимпиакоса».

Как сообщила пресс-служба греческого клуба, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что на прошлой неделе Папастатопулос досрочно расторг контракт с «Арсеналом», таким образом, новом клубу грек достался бесплатно. Защитник уже выступал за две греческие команды ранее, но «Олимпиакоса» среди них не было.

После восемнадцати туров новый клуб Сократиса занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, опережая идущий следом АЕК на одиннадцать зачетных баллов.