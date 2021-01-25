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25 Января 2021, 21:22,
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Экс-защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал игроком «Олимпиакоса».
Как сообщила пресс-служба греческого клуба, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года.
Отметим, что на прошлой неделе Папастатопулос досрочно расторг контракт с «Арсеналом», таким образом, новом клубу грек достался бесплатно. Защитник уже выступал за две греческие команды ранее, но «Олимпиакоса» среди них не было.
После восемнадцати туров новый клуб Сократиса занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, опережая идущий следом АЕК на одиннадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Олимпиакос, Сократис Папастатопулос, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
Уже доигрывать пошёл? Жаль... В любом случае, удачи Сократису! В Европе в своё время отборолся, теперь можно перевести дух.