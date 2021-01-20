Лодыгин стал игроком греческого клуба

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20 Января 2021, 23:58,
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Экс-голкипер «Зенит» Юрий Лодыгин стал игроком греческого «ПАС Янина».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на полгода с возможностью продления ещё на один сезон. За «ПАС Янину» Лодыгин будет выступать под тринадцатым номером.
После семнадцати туров новый клуб Лодыгина занимает одиннадцатое место в чемпионате Греции.
Лодыгин находился в статусе свободного агента, в августе 2020 года он покинул тульский «Арсенал». Отметим, что в активе 30-летнего голкипера одиннадцать матчей за сборную России, за которую он дебютировал в ноябре 2013 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Юрий Лодыгин, ПАС Янина