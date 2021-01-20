Лодыгин стал игроком греческого клуба

Экс-голкипер «Зенит» Юрий Лодыгин стал игроком греческого «ПАС Янина».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на полгода с возможностью продления ещё на один сезон. За «ПАС Янину» Лодыгин будет выступать под тринадцатым номером.

После семнадцати туров новый клуб Лодыгина занимает одиннадцатое место в чемпионате Греции.

Лодыгин находился в статусе свободного агента, в августе 2020 года он покинул тульский «Арсенал». Отметим, что в активе 30-летнего голкипера одиннадцать матчей за сборную России, за которую он дебютировал в ноябре 2013 года.