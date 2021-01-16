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​Игроки хорватской команды провели матч в берушах

16 Января 2021, 21:48,

Global Look Press

Необычная новость из Хорватии. Главный тренер команды «Славен Белупо» Томислав Стипич призвал своих футболистов провести товарищеский матч против команды «Сесвете» в берушах. Таким образом тренер хотел добиться лучшего взаимодействия игроков на поле.

«Цель сегодняшней игры состояла в том, чтобы футболисты развивали невербальное общение. Мы хотим, чтобы они играли без подсказок партнёров, что представляет собой более сложные условия», - сказал после игры Стипич клубному сайту.

Эксперимент себя оправдал не в полной мере – «Славен Белупо» уступил представителю второго по рангу дивизиона со счётом 2:4.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Славен Белупо
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