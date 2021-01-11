​Дост забивал в дебютном матче в четырёх последних своих клубах

В воскресенье нападающий Бас Дост проводил дебютный матч за «Брюгге» и сразу же смог забить, расписавшись в воротах «Сент-Трюйдена». Как сообщает портал transfermarkt, Дост отметил дебют голом вот уже в четвёртом своём клубе кряду. Ранее Бас забивал в первой игре за «Айнтрахт», лиссабонский «Спортинг» и «Вольфсбург».

Если брать XXI век, то только один нападающий лучше показывал себя в дебютах. Так, нападающий Роберто Сольдадо забивал в пяти дебютных поединках за разные клубы, пишет источник.

Добавим, что «Брюгге» обыграл «Сент-Трюйден» на выезде со счётом 2:1.