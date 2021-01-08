Первым турниром, на котором будут тестироваться дополнительные замены в случае травм головы, станет чемпионат мира среди клубов

Стало известно, на каком турнире впервые будут тестироваться дополнительные замены в случае травм головы.

Как сообщил журналист Франческо Порцио в «Твиттере», в ФИФА заявили, что первым международным турниром, на котором будут разрешены дополнительные замены, будет чемпионат мира среди клубов, который пройдёт с 1 по 11 февраля, в турнире примут участие мюнхенская «Бавария», «Тигрес», «Аль-Ахли», «Ульсан Хёндэ», «Окленд Сити» и катарский «Аль-Духаиль».

Напомним, что новое правило позволяет командам проводить замену, если игрок получил травму головы, даже если уже были израсходованы все замены.