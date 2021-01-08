﻿
0

Первым турниром, на котором будут тестироваться дополнительные замены в случае травм головы, станет чемпионат мира среди клубов

08 Января 2021, 15:47,

twitter.com

Стало известно, на каком турнире впервые будут тестироваться дополнительные замены в случае травм головы.

Как сообщил журналист Франческо Порцио в «Твиттере», в ФИФА заявили, что первым международным турниром, на котором будут разрешены дополнительные замены, будет чемпионат мира среди клубов, который пройдёт с 1 по 11 февраля, в турнире примут участие мюнхенская «Бавария», «Тигрес», «Аль-Ахли», «Ульсан Хёндэ», «Окленд Сити» и катарский «Аль-Духаиль».

Напомним, что новое правило позволяет командам проводить замену, если игрок получил травму головы, даже если уже были израсходованы все замены.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, ФИФА
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»