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04 Января 2021, 23:59,
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Испанский нападающий Диего Коста может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Маттео Моретто, наибольший интерес к футболисту проявляет «Аль-Хилаль», саудовский клуб уже сделал конкретное предложение Косте.
Напомним, что совсем недавно испанец расторг контракт с мадридским «Атлетико», за который он сыграл семь матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании и отметился двумя забитыми голами.
Отметим, что «Аль-Хилаль» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии после одиннадцати туров, имея в своём активе 24 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Коста, Трансферы футбола - зима 2021, Аль-Хилаль