Испанский нападающий Диего Коста может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Маттео Моретто, наибольший интерес к футболисту проявляет «Аль-Хилаль», саудовский клуб уже сделал конкретное предложение Косте.

Напомним, что совсем недавно испанец расторг контракт с мадридским «Атлетико», за который он сыграл семь матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании и отметился двумя забитыми голами.

Отметим, что «Аль-Хилаль» занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии после одиннадцати туров, имея в своём активе 24 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два зачетных балла.