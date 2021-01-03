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​Старт чемпионата Ирландии перенесли

03 Января 2021, 15:32,


В субботу Федерация футбола Ирландии провела встречу с исполнительным комитетом Национальной лиги. Было принято решение о переносе старта ирландского чемпионата, пишет на своих страницах RTE.

В прошлом году чемпионат Ирландии стартовал 14 февраля. В этом году из-за влияния пандемии было решено сместить старт сезона на 26 февраля. Теперь же начало чемпионата было отложено как минимум до 19 марта. Это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией, а также тем, что болельщики точно не вернутся на стадионы в первом квартале 2021 года.

Действующим чемпионом Ирландии является клуб «Шемрок Роверс».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: чемпионат Ирландии
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