​Старт чемпионата Ирландии перенесли

В субботу Федерация футбола Ирландии провела встречу с исполнительным комитетом Национальной лиги. Было принято решение о переносе старта ирландского чемпионата, пишет на своих страницах RTE.

В прошлом году чемпионат Ирландии стартовал 14 февраля. В этом году из-за влияния пандемии было решено сместить старт сезона на 26 февраля. Теперь же начало чемпионата было отложено как минимум до 19 марта. Это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией, а также тем, что болельщики точно не вернутся на стадионы в первом квартале 2021 года.

Действующим чемпионом Ирландии является клуб «Шемрок Роверс».