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22-летний полузащитник «Цюриха» вылечился от рака

01 Января 2021, 22:26,

Depositphotos

Полузащитник «Цюриха» Василие Яничич вылечился от рака. О заболевании футболиста стало известно летом.

«Хочу с гордостью сообщить вам, что после трех месяцев химиотерапии и двух операций я победил свой рак. Хочу поблагодарить всех, а особенно семью и друзей, которые поддерживали меня и помогали мне в столь трудное время. Большое спасибо и партнерам по команде, клубу и болельщикам, поддерживающих меня каждый день.

Я очень рад снова стать здоровым и невероятно счастлив вернуться на поле. До скорой встречи», - написал Яничич в «Инстаграме».

22-летний швейцарец известен по своим выступлениям за «Гамбург».

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Василие Яничич
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