22-летний полузащитник «Цюриха» вылечился от рака

Полузащитник «Цюриха» Василие Яничич вылечился от рака. О заболевании футболиста стало известно летом.

«Хочу с гордостью сообщить вам, что после трех месяцев химиотерапии и двух операций я победил свой рак. Хочу поблагодарить всех, а особенно семью и друзей, которые поддерживали меня и помогали мне в столь трудное время. Большое спасибо и партнерам по команде, клубу и болельщикам, поддерживающих меня каждый день.

Я очень рад снова стать здоровым и невероятно счастлив вернуться на поле. До скорой встречи», - написал Яничич в «Инстаграме».

22-летний швейцарец известен по своим выступлениям за «Гамбург».