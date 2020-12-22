АЕК сообщил об отставке Карреры

Греческий АЕК, как и предполагалось во вторник днём, расстался с главным тренером Массимо Каррерой. Об этом сообщил официальный сайт клуба, который идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Последним матчем итальянского специалиста стала ничья с «Волосом» (2:2).

Примечательно, что Каррера отработал в АЕКе один год. Сначала у команды все получалось, но новый сезон нельзя назвать удачным, к тому же греческая команда заняла последнее место в своей группе Лиги Европы.

Не исключено, что снова начнутся разговоры о потенциальном возвращении Карреры в «Спартак», который вскоре покинет Доменико Тедеско.