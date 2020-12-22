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АЕК сообщил об отставке Карреры

22 Декабря 2020, 20:06,

fratria.ru

Греческий АЕК, как и предполагалось во вторник днём, расстался с главным тренером Массимо Каррерой. Об этом сообщил официальный сайт клуба, который идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Последним матчем итальянского специалиста стала ничья с «Волосом» (2:2).

Примечательно, что Каррера отработал в АЕКе один год. Сначала у команды все получалось, но новый сезон нельзя назвать удачным, к тому же греческая команда заняла последнее место в своей группе Лиги Европы.

Не исключено, что снова начнутся разговоры о потенциальном возвращении Карреры в «Спартак», который вскоре покинет Доменико Тедеско.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Массимо Каррера, Аек
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