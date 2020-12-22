Агент опроверг слухи об увольнении Карреры

Агент Массимо Карреры Андреа Д'Амико опроверг слухи об уходе своего клиента из АЕК.

«Слухи об увольнении Массимо не соответствуют действительности», - цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

АЕК под руководством Карреры занимает четвертое место в чемпионате Греции после двенадцати туров. Итальянский специалист возглавит греческий клуб в декабре 2019 года.

Российским болельщикам Каррера известен по работе в московском «Спартаке», с которым он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Ближайший матч АЕК проведёт в воскресенье, 3 января, соперником подопечных Карреры станет лидер чемпионата - «Олимпиакос».