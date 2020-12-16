Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал о состоянии после операции на правой ноге.

«Операция прошла успешно, я чувствую себя очень хорошо. Моя цель – как можно скорее восстановиться, вернуться в строй и продолжать получать удовольствие от того, что мне нравится больше всего.

Вся моя энергия уже вложена в восстановление и предстоящую работу», - написал Иньеста в «Твиттере».

36-летний испанец перешёл в «Виссел Кобе» в июле 2018 года, а его действующее соглашение с японским клубом истекает через полтора месяца.

Летом Иньеста сообщал, что пока не планирует завершать карьеру.