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Иньеста пропустит 4 месяца из-за травмы

16 Декабря 2020, 14:15,

УЕФА

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста получил травму.

Как сообщает пресс-служба японского клуба, 36-летний футболист был прооперирован в Барселоне, у испанца диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что Иньеста пропустит порядка четырех месяцев.

На травму Иньесты отреагировала и «Барселона»: «Скорейшего выздоровления, Капитан!».

В нынешнем сезоне Иньеста сыграл тридцать четыре матча за «Виссел Кобе», забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Андреса с японским клубом рассчитан до 31 января 2021 года.

В сентябре Иньеста выразил желание вернуться в «Барселону».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Андрес Иньеста, Виссел Кобе
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