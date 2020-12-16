Иньеста пропустит 4 месяца из-за травмы

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16 Декабря 2020, 14:15,
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста получил травму.
Как сообщает пресс-служба японского клуба, 36-летний футболист был прооперирован в Барселоне, у испанца диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что Иньеста пропустит порядка четырех месяцев.
На травму Иньесты отреагировала и «Барселона»: «Скорейшего выздоровления, Капитан!».
В нынешнем сезоне Иньеста сыграл тридцать четыре матча за «Виссел Кобе», забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Андреса с японским клубом рассчитан до 31 января 2021 года.
В сентябре Иньеста выразил желание вернуться в «Барселону».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Андрес Иньеста, Виссел Кобе