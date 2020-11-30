﻿
0

Петреску уволен с поста наставника «Клужа»

30 Ноября 2020, 09:39,

Global Look Press

Румынский тренер Дан Петреску, известный в России по работе в «Кубани» и московском «Динамо» покинул пост наставника «ЧФР Клужа», об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Эмануэль Росу.

Отставка произошла после поражения команды в поединке Кубка Румынии против «Политехники Яссы» (0:1).

По данным инсайдера, руководство клуба хочет пригласить на освободившееся место известного в прошлом нападающего Адриана Муту, ныне занимающего пост рулевого молодежной сборной Румынии.

Петреску тренировал «Клуж» с 2019-го года. Под его руководством команда стала чемпионом Румынии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дан Петреску, Клуж
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве