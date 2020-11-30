Петреску уволен с поста наставника «Клужа»

Румынский тренер Дан Петреску, известный в России по работе в «Кубани» и московском «Динамо» покинул пост наставника «ЧФР Клужа», об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Эмануэль Росу.

Отставка произошла после поражения команды в поединке Кубка Румынии против «Политехники Яссы» (0:1).

По данным инсайдера, руководство клуба хочет пригласить на освободившееся место известного в прошлом нападающего Адриана Муту, ныне занимающего пост рулевого молодежной сборной Румынии.

Петреску тренировал «Клуж» с 2019-го года. Под его руководством команда стала чемпионом Румынии.