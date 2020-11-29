Легенда сенегальского футбола умер в 42 года

Экс-полузащитник сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42-х лет.

Как сообщает Lequipe, Диоп долгое время страдал от болезни Шарко-Мари-Тута.

Диоп считается легендой сборной Сенегала, его гол на чемпионате мира 2002 года в ворота сборной Франции (1:0) вывел сенегальцев в плей-офф.

Полузащитник известен и по своим выступлениям в Англии, где он успел поиграть за «Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Бирмингем». Отметим, что в составе «Портсмута» Папа Буба выигрывал Кубок Англии. Сенегалец завершил карьеру футболиста в 2013 году.

В активе Диопа 63 матча за сборную Сенегала, за которую он дебютировал в далёком 2001 году.