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​Вышли на поле ввосьмером, но всё равно получили техническое поражение: В Латвии прошёл удивительный матч

29 Ноября 2020, 14:22,

Евро-Футбол.Ру

Несколько дней назад в Латвии прошёл матч между командами «Валмиера» и «Даугава». Из-за ситуации с коронавирусом гости смогли привезти на игру только восемь футболистов. Это не помешало им начать матч, ведь правила футбола допускают участие команды, если в её составе есть семь игроков.

Гости достойно сражались на протяжении 58 минут и пропустили всего лишь трижды. Однако затем сразу два игрока команды получили травмы, и арбитру пришлось остановить матч досрочно, пишет местный Delfi.

«Валмиера» получила техническую победу со счётом 3:0. Именно с таким счётом она лидировала на момент остановки игры.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даугава
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