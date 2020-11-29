​Вышли на поле ввосьмером, но всё равно получили техническое поражение: В Латвии прошёл удивительный матч

Несколько дней назад в Латвии прошёл матч между командами «Валмиера» и «Даугава». Из-за ситуации с коронавирусом гости смогли привезти на игру только восемь футболистов. Это не помешало им начать матч, ведь правила футбола допускают участие команды, если в её составе есть семь игроков.

Гости достойно сражались на протяжении 58 минут и пропустили всего лишь трижды. Однако затем сразу два игрока команды получили травмы, и арбитру пришлось остановить матч досрочно, пишет местный Delfi.

«Валмиера» получила техническую победу со счётом 3:0. Именно с таким счётом она лидировала на момент остановки игры.