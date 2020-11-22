​В Бельгии вратарь на последних секундах спас для своей команды ничью

Субботний матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Эйпеном» завершился драмой. Хозяева проигрывали со счётом 1:2, однако спасли ничью на своём поле компенсированное ко второму тайму время. Автором гола стал голкипер Арно Бодар, который пришёл в атаку и замкнул прострел на шестой добавленной минуте.

Ценности этому голу добавляет тот факт, что на протяжении всего второго тайма «Стандард» действовал в меньшинстве.

На текущий момент «Стандард» занимает третье место в турнирной таблице бельгийской лиги.