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​В Бельгии вратарь на последних секундах спас для своей команды ничью

22 Ноября 2020, 14:59,


Субботний матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Эйпеном» завершился драмой. Хозяева проигрывали со счётом 1:2, однако спасли ничью на своём поле компенсированное ко второму тайму время. Автором гола стал голкипер Арно Бодар, который пришёл в атаку и замкнул прострел на шестой добавленной минуте.

Ценности этому голу добавляет тот факт, что на протяжении всего второго тайма «Стандард» действовал в меньшинстве.

На текущий момент «Стандард» занимает третье место в турнирной таблице бельгийской лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Стандард, Арно Бодар
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Комментарии (1)
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0
odessa83234
22 Ноября 2020, 15:34

Драма! :)))
"... и сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли."

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