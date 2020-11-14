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​«Жальгирис» выиграл чемпионат Литвы впервые с 2016 года

14 Ноября 2020, 18:49,


В субботу «Жальгирис» на своём поле разнёс «Судуву» со счётом 3:0 и стал чемпионом Литвы восьмой раз в своей истории.

В последний раз «Жальгирис» становился сильнейшей командой Литвы ещё в сезоне 2016 года. С тех пор чемпионат из года в год выигрывала «Судува», которую «Жальгирис» как раз и разгромил, отставая перед заключительным туром на одно очко.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2021/2022 «Жальгирис» выступит в первом квалификационном раунде.

Добавим, что «Жальгирис» представляет город Вильнюс.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жальгирис
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