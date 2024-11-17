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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​Бывшему тренеру «Хартс» предложили работу... почтальоном

17 Ноября 2024 • 21:16 Комментировать

Бывший наставник «Хартс» Стивен Нейсмит получил предложение поработать... почтальоном. В прошлом году Нейсмит привёл команду к третьему месту в шотландском чемпионате, но сейчас дела пошли хуже и руководство клуба решило расстаться с бывшим игроком английской Премьер-лиги. И всего лишь через несколько дней после этого бывший игрок шотландской ссборной получил необычное предложение.

- Нам нужны почтальоны на Рождество. Может, тебя это заинтересует? - спросил у Нейсмита знакомый почтальнон из Стюартона.

Но пока что Нейсмит не дал чёткого ответа - он хочет посвятить время своей семье.


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Евро-Футбол.Ру,
Хартс Стивен Нейсмит
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