Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

37-летний Шмейхель стал игроком «Селтика» официально

18 Июля 2024 • 22:28 Комментировать
Селтик
...
Килмарнок
04.08 18:30

Шотландский «Селтик» объявил о подписании голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля.

37-летний ветеран заключил с клубом из Глазго соглашение на один год, сообщает пресс-служба «кельтов». В команде Брендана Роджерса датчанин заменит Джо Харта, завершившего карьеру по окончании минувшего сезона.

Каспер Шмейхель провёл прошлую кампанию в бельгийском «Андерлехте», с которым не продлил истекавший в июне договор. «Селтику» игрок достался в качестве свободного агента.

Опытный вратарь наиболее известен по выступлениям за «Лестер», в составе которого провёл 479 матчей во всех соревнованиях.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Селтик Каспер Шмейхель трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

13 Июля
00:03
Шмейхель нашёл новый клуб
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛТИК КИЛМАРНОК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель Зидан приехал в расположение «Реала» Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024 Клопп принял решение по работе в сборной Англии Стало известно, что Родри сказал Ямалю после финала Евро-2024 Король Испании сделал заявление после победы в финале Евро-2024 «Манчестер Сити» выбирает из двух полузащитников замену Родри
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июля
22:28 · Шотландия
37-летний Шмейхель стал игроком «Селтика» официально
13 Июля
00:03 · Шотландия
Шмейхель нашёл новый клуб
18 Июня
17:59 · Шотландия
​«Рейнджерс» готов вернуть болельщиков «Селтика» на домашние трибуны
16 Июня
13:42 · Турция
«Селтику» интересен основной вратарь сборной Хорватии
08 Июня
23:49 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный новый клуб Тирни, с которым готов расстаться «Арсенал»
06 Июня
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может продать своего вратаря за 25 миллионов евро 1
26 Мая
13:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Манчестер Сити» Харт завершил карьеру
17 Мая
03:48 · Шотландия
«Предпочли смотреть дерби на свадьбе» - в Шотландии молодожёны обиделись на своих гостей
16 Мая
04:28 · Шотландия
​Роджерс прокомментировал триумф «Селтика»
03:36 · Шотландия
​Боннер: «Роджерс смыл негатив»
02:07 · Шотландия
​Саттон поздравил «Селтик» с титулом
01:49 · Шотландия
​«Селтик» стал чемпионом Шотландии
03 Апреля
10:02 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, перейдёт ли Сперцян в «Селтик»
29 Марта
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Селтик» хочет подписать звезду «Краснодара»
21 Марта
17:30 · Шотландия
Ровно 150 лет назад состоялся первый финал Кубка Шотландии
20 Марта
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» анонсировал матч с «Рейнджерс»
19 Марта
19:15 · Шотландия
Тавернье может воссоединиться с Джеррардом в Саудовской Аравии слухи
18:36 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд может вернуться в АПЛ, в «Рейнджерс» готовы продать голкипера слухи
17 Марта
15:14 · Шотландия
«Рейнджерс» возмущён – матч команды перенесён
03 Марта
22:42 · Шотландия
​«Неудачный день» - после разгрома 1:7 автобус «Данди» отказался ехать домой
27 Февраля
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять вратаря
22 Февраля
16:31 · Шотландия
​Джо Харт объявил о завершении карьеры по завершению сезона официально
05 Февраля
15:51 · Шотландия
​Уорнок возглавил команду в Шотландии официально
24 Января
15:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сделал арендное предложение по игроку «Селтика» О'Райлли слухи
11 Января
06:10 · Англия. Премьер-лига
​Линекер и Ширер хотели бы видеть «Рейнджерс» и «Селтик» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем