Шотландский «Селтик» объявил о подписании голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля.

37-летний ветеран заключил с клубом из Глазго соглашение на один год, сообщает пресс-служба «кельтов». В команде Брендана Роджерса датчанин заменит Джо Харта, завершившего карьеру по окончании минувшего сезона.

Каспер Шмейхель провёл прошлую кампанию в бельгийском «Андерлехте», с которым не продлил истекавший в июне договор. «Селтику» игрок достался в качестве свободного агента.

Опытный вратарь наиболее известен по выступлениям за «Лестер», в составе которого провёл 479 матчей во всех соревнованиях.