Шмейхель нашёл новый клуб

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель продолжит карьеру в Шотландии.

37-летний футболист пребывал в статусе свободного агента с начала текущего месяца, когда подошёл к концу его договор с бельгийским «Андерлехтом». По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь Шмейхель попробует силы в «Селтике». Клуб из Глазго согласовал с вратарём контракт до лета следующего года с опцией продления ещё на один сезон. Сторонам осталось лишь урегулировать последние детали сделки.

Каспер Шмейхель выступал за «Андерлехт» с сентября 2023 года. До переезда в Бельгию страж ворот представлял цвета «Ниццы» и «Лестера».

«Селтик» в третий раз подряд стал чемпионом Шотландии в минувшей кампании. Коллектив Брендана Роджерса выступит в групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов.