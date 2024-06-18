​«Рейнджерс» готов вернуть болельщиков «Селтика» на домашние трибуны

Шотландское дерби - это рубка не для слабонервных, и обстановка на трибунах во время матчей между «Рейнджерс» и «Селтик» буквально кипит. Настолько, что со временем клубы начали практиковать полный запрет доступа для гостевой публики на свои матчи. Играют дома у «Рейнджерс» - никаких фанатов «Селтика», ноль. Только фанаты хозяев. Играют у «Селтика» - все зеркально наоборот.

Но сейчас, как сообщает derbyderbyderby.it, ситуация может измениться. Следующий матч между этими командами состоится 3 сентября, и руководство «Рейнджерс» готово предоставить 700 мест для фанатов «Селтика» на трибунах «Айброкса».