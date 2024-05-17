Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Предпочли смотреть дерби на свадьбе» - в Шотландии молодожёны обиделись на своих гостей

17 Мая 2024 • 03:48 Комментировать
Селтик
2:1
Рейнджерс

В минувшие выходные в Шотландии состоялось очередное дерби «старой фирмы» - «Селтик» сумел переиграть «Рейнджерс», сделав решающий шаг к завоёванному в следующем своём матче чемпионскому титулу. И ещё одно подтверждение популярности дерби было получено прямо в ходе одной из свадеб в Западном Килбрайде.

Там мужем и женой стали Кевин и Мелисса Галлахеры, но прямо во время их свадьбы друзья Кевина, Энтони и Шон, втихаря смотрели на телефоне футбол. Их «застукал» фотограф свадьбы Джон Кларк, благодаря которому эта история стала известна во всей Шотландии, сообщает thescottishsun.co.uk.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Селтик

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба «Реал» расстанется с нападающим - названо имя «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Чемпионат мира без сборной России – это не совсем полноценное первенство Плющев назвал фаворитов на победу на чемпионате мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.05.24 в 21:45
Райт Роверс Райт Роверс
Партик Тисл Партик Тисл
2.14 3.40 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
03:48 · Шотландия
«Предпочли смотреть дерби на свадьбе» - в Шотландии молодожёны обиделись на своих гостей
16 Мая
04:28 · Шотландия
​Роджерс прокомментировал триумф «Селтика»
03:36 · Шотландия
​Боннер: «Роджерс смыл негатив»
02:07 · Шотландия
​Саттон поздравил «Селтик» с титулом
01:49 · Шотландия
​«Селтик» стал чемпионом Шотландии
03 Апреля
10:02 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, перейдёт ли Сперцян в «Селтик»
29 Марта
10:39 · Россия. Премьер-лига
«Селтик» хочет подписать звезду «Краснодара»
21 Марта
17:30 · Шотландия
Ровно 150 лет назад состоялся первый финал Кубка Шотландии
20 Марта
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» анонсировал матч с «Рейнджерс»
19 Марта
19:15 · Шотландия
Тавернье может воссоединиться с Джеррардом в Саудовской Аравии слухи
18:36 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд может вернуться в АПЛ, в «Рейнджерс» готовы продать голкипера слухи
17 Марта
15:14 · Шотландия
«Рейнджерс» возмущён – матч команды перенесён
03 Марта
22:42 · Шотландия
​«Неудачный день» - после разгрома 1:7 автобус «Данди» отказался ехать домой
27 Февраля
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять вратаря
22 Февраля
16:31 · Шотландия
​Джо Харт объявил о завершении карьеры по завершению сезона официально
Все новости
Рекомендуем