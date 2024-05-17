«Предпочли смотреть дерби на свадьбе» - в Шотландии молодожёны обиделись на своих гостей

В минувшие выходные в Шотландии состоялось очередное дерби «старой фирмы» - «Селтик» сумел переиграть «Рейнджерс», сделав решающий шаг к завоёванному в следующем своём матче чемпионскому титулу. И ещё одно подтверждение популярности дерби было получено прямо в ходе одной из свадеб в Западном Килбрайде.

Там мужем и женой стали Кевин и Мелисса Галлахеры, но прямо во время их свадьбы друзья Кевина, Энтони и Шон, втихаря смотрели на телефоне футбол. Их «застукал» фотограф свадьбы Джон Кларк, благодаря которому эта история стала известна во всей Шотландии, сообщает thescottishsun.co.uk.