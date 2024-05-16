​Роджерс прокомментировал триумф «Селтика»

Определился чемпион Шотландии - им стал «Селтик», который обыграл в очередном своём матче в рамках чемпионата «Килмарнок» со счётом 5:0. Это был эффектный гвоздь в крышку гроба надежд конкурентов, прежде всего «Глазго Рейнджерс», опередить «Селтик». Успехом клуба очень доволен главный тренер - небезызвестный Брендан Роджерс:

- Мы выступили на очень высоком уровне, хотя понимали, что игра будет непростой, особенно на такой поверхности. Было всё - напор, техника, скорость, мощь, мобильность, креатив, всё, - цитирует слова Роджерса BBC Sport.

В следующем сезоне «Селтик» сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.