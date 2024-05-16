​Боннер: «Роджерс смыл негатив»

Определился чемпион Шотландии - им стал «Селтик», который обыграл в очередном своём матче в рамках чемпионата «Килмарнок» со счётом 5:0. Бывший голкипер «Селтика» Пат Боннер считает успех заслугой Брендана Роджерса, вернувшегося в клуб после не очень приятного расставания с ним в 2019 году .

- Было чуть больно, когда Роджерс вернулся, хотя мы все понимаем, почему он ушёл - получил предложение от важного на тот момент клуба АПЛ. Такие шансы появляются не каждый день. Сейчас, я считаю, он смыл тот негатив, - цитирует слова Боннера, бывшего голкипера ирландской сборной, BBC Sport.