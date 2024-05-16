​Саттон поздравил «Селтик» с титулом

Определился чемпион Шотландии - им стал «Селтик», который обыграл в очередном своём матче в рамках чемпионата «Килмарнок» со счётом 5:0. Успех клуба обрадовал Криса Саттона - бывшего игрока «Селтика» и чемпиона АПЛ в составе «Блэкберна» в 1995 году.

- Хорошая работа Брендана Роджерса и «Селтика». Особые поздравления Джо Харту, Мэтту О'Рейли, Каллумау Макгрегору и Джеймсу Форресту. Победители говорят своё слово на поле, - философски заметил Саттон, слова которого цитирует BBC Sport.

«Селтик» стал чемпионом в двенадцатый раз за последние тринадцать лет. Вторым сезон закончит «Глазго Рейнджерс».