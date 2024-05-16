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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​Саттон поздравил «Селтик» с титулом

16 Мая 2024 • 02:07 Комментировать
Килмарнок
0:5
Селтик

Определился чемпион Шотландии - им стал «Селтик», который обыграл в очередном своём матче в рамках чемпионата «Килмарнок» со счётом 5:0. Успех клуба обрадовал Криса Саттона - бывшего игрока «Селтика» и чемпиона АПЛ в составе «Блэкберна» в 1995 году.

- Хорошая работа Брендана Роджерса и «Селтика». Особые поздравления Джо Харту, Мэтту О'Рейли, Каллумау Макгрегору и Джеймсу Форресту. Победители говорят своё слово на поле, - философски заметил Саттон, слова которого цитирует BBC Sport.

«Селтик» стал чемпионом в двенадцатый раз за последние тринадцать лет. Вторым сезон закончит «Глазго Рейнджерс».


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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Крис Саттон

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Сегодня, 16 Мая
02:07
​Саттон поздравил «Селтик» с титулом
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