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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​«Селтик» стал чемпионом Шотландии

16 Мая 2024 • 01:49 Комментировать
Килмарнок
0:5
Селтик

Определился чемпион Шотландии - им стал «Селтик», который обыграл в очередном своём матче в рамках чемпионата «Килмарнок» со счётом 5:0, приличествующим такому важному событию. Всё решилось уже в первом тайме, когда фаворит забил три мяча. После этого во второй половине встречи ещё два гола забил Мэтт О'Райли, доведя счёт до разгромного.

Это уже двенадцатый чемпионский титул клуба из Глазго за последние тринадцать лет. Этот означает, что в следующем сезоне «Селтик» сыграет напрямую в Лиге чемпионов, без квалификации.

Вторым сезон закончит «Глазго Рейнджерс» - как минимум второе место он себе гарантировал уже давно. Но с первым всё-таки не получилось - за тур до конца чемпионата отставание составляет шесть очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Селтик

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