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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​В Шотландии футбольные фанаты избили инвалида

04 Января 2024 • 04:13 Комментировать

Отвратительная сцена произошла во время дерби второй шотландский лиги между клубами «Дамферлайн» и «Райт Роверс». Оба клуба представляют округ Файф - один из 32 округов Шотландии.

Потому понятно, что матчи между ними имеют особый статус, но даже это не объясняет поведение фанатов «Дамферлайна», которые избили 18-летнего инвалида, поклонника «Райт Роверс», мстя за поражение своего клуба со счетом 1:2.

Удары наносились даже после того, как несчастный упал на асфальт - о том, что «лежачего не бьют», в Шотландии даже не слыхали.


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Евро-Футбол.Ру,
Данфермлайн Райт Роверс
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