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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​Во второй шотландской лиге голкипер забил невероятным ударом с 30 метров видео

31 Декабря 2023 • 04:27 Комментировать

Невероятный случай произошел во второй лиге шотландского футбола, в матче между «Рэйт Роверс» и «Арбро». Гости проигрываливо втором тайме со счетом 0:2, и, не имея вариантов, их наставник решил выпустить на поле Аласдэйра Адамса - голкипера. Но на позицию... нападающего.

И тот не подвел тренера. На 75-й минуте игры ему удался великолепный удар с дальней дистанции - не менее чем с двадцати пяти метров. Мяч, ударившись о перекладину, влетел в сетку ворот. Вдохновленные неожиданным успехом, футболисты «Арбро» оживились и через пять минут забили и второй гол, сумев сравнять счет.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Рэйт Роверс Арбро
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