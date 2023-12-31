Невероятный случай произошел во второй лиге шотландского футбола, в матче между «Рэйт Роверс» и «Арбро». Гости проигрываливо втором тайме со счетом 0:2, и, не имея вариантов, их наставник решил выпустить на поле Аласдэйра Адамса - голкипера. Но на позицию... нападающего.

И тот не подвел тренера. На 75-й минуте игры ему удался великолепный удар с дальней дистанции - не менее чем с двадцати пяти метров. Мяч, ударившись о перекладину, влетел в сетку ворот. Вдохновленные неожиданным успехом, футболисты «Арбро» оживились и через пять минут забили и второй гол, сумев сравнять счет.